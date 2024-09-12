"Гігават Зеленського": наразі побудовано близько 60 МВт, - Кудрицький

Лише близько 60 МВт в Україні наразі побудовано з анонсованого "Гігавата Зеленського".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ЕП розповів ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що на початок вересня профінансовано встановлення розподіленої генерації загальною потужністю 600 МВт.

"У мене інші дані. Можливо, за останні 2-3 дні побудувалися сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 МВт", - зазначив ексочільник "Укренерго".

На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".

Як раніше повідомлялось, у серпні Галущенко заявляв, що до кінця цього року Україна зможе повернути до роботи майже 3 ГВт генерації додатково до вже відновленої генерації електроенергії. Проте для цього необхідне фінансування.

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