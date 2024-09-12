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Сили оборони уразили дві ворожі системи ППО в районах Українки та Покровська, - ОСУВ "Таврія"

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ЗСУ уразили дві системи ППО на Оріхівському та Покровському напрямках

Українські захисники уразили дві системи протиповітряної оборони російських загарбників на Оріхівському та Покровському напрямках. 

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Особливо хочеться виділити ураження двох систем протиповітряної оборони. Це один зенітно-ракетний комплекс "Бук" в районі Українки на Оріхівському напрямку, а також зенітна установка "23-2" в районі Покровського", - зазначив він.

Також Сили оборони уразили 15 автомобілів та 4 безпілотники ворога.

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Також зростає статистика знищення ворожих розвідувальних FPV-дронів українськими БпЛА.

"За вчорашню добу було 4 таких ураження на нашій операційній зоні", - додали в ОСУВ "Таврія".

Довідка

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бук" - радянська і російська система середньої дальності, призначена для перехоплення і знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки, вертольоти, крилаті ракети, а також для боротьби з тактичними балістичними ракетами.

Вона має кілька модифікацій, включаючи "Бук-М1", "Бук-М2" і "Бук-М3", кожна з яких має поліпшені характеристики радіолокаційного виявлення та ураження цілей.

Бук

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Зенітна установка ЗУ-23-2 - радянська двоствольна автоматична зенітна установка калібру 23 мм, яка призначена для ураження низьколітаючих повітряних цілей.

Може діяти як у стаціонарному, так і мобільному режимах, встановлюючись на різні платформи, що дозволяє її використовувати в різних умовах бою.

ЗУ 23-2

Автор: Валерiя Сушкова

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