Сили оборони уразили дві ворожі системи ППО в районах Українки та Покровська, - ОСУВ "Таврія"

Українські захисники уразили дві системи протиповітряної оборони російських загарбників на Оріхівському та Покровському напрямках.

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Особливо хочеться виділити ураження двох систем протиповітряної оборони. Це один зенітно-ракетний комплекс "Бук" в районі Українки на Оріхівському напрямку, а також зенітна установка "23-2" в районі Покровського", - зазначив він.

Також Сили оборони уразили 15 автомобілів та 4 безпілотники ворога.

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Також зростає статистика знищення ворожих розвідувальних FPV-дронів українськими БпЛА.

"За вчорашню добу було 4 таких ураження на нашій операційній зоні", - додали в ОСУВ "Таврія".

Довідка

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бук" - радянська і російська система середньої дальності, призначена для перехоплення і знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки, вертольоти, крилаті ракети, а також для боротьби з тактичними балістичними ракетами.

Вона має кілька модифікацій, включаючи "Бук-М1", "Бук-М2" і "Бук-М3", кожна з яких має поліпшені характеристики радіолокаційного виявлення та ураження цілей.

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Зенітна установка ЗУ-23-2 - радянська двоствольна автоматична зенітна установка калібру 23 мм, яка призначена для ураження низьколітаючих повітряних цілей.

Може діяти як у стаціонарному, так і мобільному режимах, встановлюючись на різні платформи, що дозволяє її використовувати в різних умовах бою.