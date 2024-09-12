У російському Омську горить завод, на якому виробляють танки Т-80БВМ та РСЗВ "Сонцепьок". ВIДЕО

У російському Омську загорівся завод ОПК "Омсктрансмаш", на якому виробляють танки та РСЗВ "Сонцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із фрагментами пожежі опубліковані у соцмережах. У коментарях до відео зазначається, що пожежа почалась на даху одного з цехів виробництва.

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"Омсктрансмаш" – єдиний російський виробник танків модифікації Т-80БВМ.

Для довідки:

Т-80БВМ - це варіант модернізації танка Т-80БВ. Удосконалена модель, за словами виробника, має кращі бойові якості. Це вогнева потужність, захищеність, рухливість і командна керованість. Модернізація включає установку багатоканального прицілу навідника "Сосна-У". Він має візирний, тепловізійний, далекомірний канали, а також канал керування ракетою. Танк оснащений ​​125 мм гарматою 2А46М-4, стабілізатором озброєння 2Е58 і приладом спостереження механіка-водія ТВН-5. Механізм заряджання доопрацьований під розміщення бронебійних боєприпасів зі збідненим ураном (3БМ59 "Свинец-1" і 3БМ60 "Свинец-2").

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