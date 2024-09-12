У Мурманській області РФ запровадили план "Килим" нібито через атаку БПЛА на аеродром "Оленья"

План "Килим" ввели у двох аеропортах Мурманської області РФ - Мурмаші та Хібіни. Попередньо, через нібито чергову загрозу атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.

Як зазначається, нібито, два дрони збили за 7 кілометрів від аеродрому "Оленья" в Оленегорську Мурманської області.

ЗМІ додає, що затримано рейси на виліт і на приліт. У регіоні спостерігається висока активність розвідувальної авіації з боку Фінляндії, Швеції та Норвегії. На карті польотів нібито помічені літаки C295 ВПС Норвегії (N31) і "Гольфстрім" 5 ВПС Італії (IAM1495, MM62293).

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Нагадаємо, 11 вересня у Мурманській області Росії також повідомляли про наліт "ворожих безпілотників".

За даними росЗМІ, у двох аеропортах Мурманщини запроваджували план "Ковер" через загрозу БПЛА.