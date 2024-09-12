Рашисти у районі Глибокого зосереджують увагу на відновленні боєздатності, неподалік Лук’янців проводять інженерну розвідку маршрутів висування, - ОТУ "Харків"
На Харківському напрямку ситуація залишається складною. За добу втрати ворога становлять 130 військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"
"У районі населеного пункту Глибоке ворог зосередив основну увагу на відновленні боєздатності підрозділів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях. Неподалік Лукʼянців противник проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Також основну увагу зосередив на протидії БпЛА Сил оборони України.
У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи щодо відновлення боєздатності підрозділів 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії та 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади.
В районі населеного пункту Тихе окупанти провели евакуацію санітарних втрат з передових позицій 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії", - йдеться в повідомленні.
Бойові дії та втрати ворога
Протягом минулої доби відбулося 3 бойові зіткнення. Російські окупанти також завдали 1 авіаудару з використанням 2-х КАБів. Здійснили 32 удари дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 440 разів.
Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
"Втрати ворога за минулу добу становлять 130 істот, з них безповоротні - 50, санітарні - 80", - зазначили в ОТУ "Харків".
Також на цьому напрямку ворог втратив 78 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 бойові броньовані машини;
- 9 артилерійських систем;
- 16 автомобілів;
- 7 одиниць спеціальної техніки;
- 44 БпЛА.
Крім того, знищено 55 укриттів для особового складу та місце зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" заявили, що Росіяни штурмують Вовчанськ підрозділами без бойового досвіду. Зокрема, РФ залучила четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського. Однак вона зазнала великих втрат, і зараз на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади. Також заводяться солдати з інших підрозділів.