У Києві та 4 областях з 13:00 до 23:00 запроваджують стабілізаційні відключення світла
7 47051
У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області у четвер, 12 вересня, застосують стабілізаційні відключення світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.
"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень
За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.