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У Києві та 4 областях з 13:00 до 23:00 запроваджують стабілізаційні відключення світла

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У Києві та ще чотирьох областях повертають відключення світла

У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області у четвер, 12 вересня, застосують стабілізаційні відключення світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень

За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та ряді областей введені екстрені відключення світла (оновлено) 

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Tui Yii
    а зараз чого? мабудь на дощ.
  • Дефіцит Потужності
    Схемка проста: поки АЕС продають свою копійчану електроенергію закордон по європейським цінам - Київ і Дніпро отримують її від сонячних електростанцій Ріната по ахметівським тарифам. В підсумку всі задоволені і з грошиками окрім громадян України.
  • Vi Wa
    Большие дяди разъехались. Зеленорылое дурнэ поедет в турнэ и в Вашингтон. Можно клацать рубильниками и опять бомбить баллистикой.
    А как с топливом для ТЭЦ? Киев и др. ТЭЦ закупили мазут и уголь?
    Или Роттердам мешал?
    Или в асфальт с развязками зарыли деньгу?
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