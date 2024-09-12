Пентагон виділив $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM, зокрема й для України

Міністерство оборони США уклало контракт на майже $1,2 млрд із концерном Raytheon на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, отримає й Україна.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, укладена угода передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також іншого обладнання для інженерної підтримки виробництва.

Контракт розрахований на виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання та заходів для підтримки виробництва.

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Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і мають бути завершені до 31 грудня 2028 року.

"Цей контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії", - додали в оборонному відомстві США.