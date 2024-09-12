Справу ексгенерала СБУ Наумова, який заволодів 4,1 млн грн держпідприємства, передали до суду

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Він обвинувачується в укладені завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.

Ім’я обвинуваченого правоохоронці не називають, однак з обставин справи зрозуміло, що йдеться саме про ексгенерала СБУ Наумова.

Що встановило слідство?

За даними слідчих, у 2018 році він очолював одне з державних підприємств і підписав із фіктивним підприємством свідомо економічно невигідний договір на розробку проєктно-кошторисної документації, а також документи з його виконання.

У ДБР зауважили, що це спричинило тяжкі наслідки Державному підприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб. Держава зазнала збитків на майже 371 тисячу гривень.

Крім того, до травня 2019 року Наумов безпідставно отримував премії, заволодівши коштами підприємства на понад 460 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова, - ДБР

"У період із вересня 2018 року по травень 2019 року посадовцю безпідставно нараховувались премії. Через такі виплати він заволодів коштами підприємства на понад 460 тисяч гривень", - нагадали правоохоронці.

У 2019 році замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, Наумов повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.

Тому він там надалі отримував зарплатню як призваний військовослужбовець.

Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки становили 3,2 млн гривень.

Читайте також: Ексгенерал СБУ Наумов отримав нову підозру – в підробці документів для суду в Сербії

За якими статтями обвинувачують Наумова?

Перед судом Наумов постане за трьома статтями:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України);

зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ);

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Печерським районним судом у відношенні фігуранта заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він також оголошений у міжнародний розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР оголосило підозру ексгенералу СБУ Наумову. В нього знайшли активи на майже 33 млн грн

Справа Наумова

У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

Читайте також: Незаконне збагачення: ДБР повідомило про нову підозру ексгенералу СБУ Наумову

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.