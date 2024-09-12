У Костянтинівці на Донеччині призупинили роботу Пенсійного фонду через погіршення безпекової ситуації
У Костянтинівці Донецької області тимчасово зупинили роботу сервісного центру Пенсійного фонду через погіршення безпекової ситуації у регіоні та евакуацію працівників.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів", - йдеться у повідомленні.
Де отримати послуги Пенсійного фонду?
Зазначається, що жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів, які продовжують роботу в області:
- Краматорськ, вул. Південна, 21,
- Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40,
- Слов’янськ, пл. Соборна, 3,
- Лиман, вул. Незалежності, 46,
- Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3,
- Олександрівка, вул. Самарська, 5.
Крім цього, отримати послуги можна дистанційно через гарячі лінії, вебпортал або мобільний застосунок "Пенсійний фонд".
"Вкотре наголошую, що залишатися у Костянтинівці й на всій території Донеччини небезпечно!Бережіть себе - евакуюйтесь!" - додав Філашкін.