Вночі "Шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС, пізніше його знищила ППО, - ОВА

Російський ударний БПЛА "Шахед" під час нічної атаки на Хмельниччину пролетів у безпосередній близькості до АЕС.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Пізніше цей "шахед" був збитий силами ППО України", - йдеться в повідомленні.

Тюрін зазначив, що окупанти свідомо прокладають маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч на 12 вересня російські окупанти атакували Україну 69 засобами повітряного нападу, зокрема балістикою, керованими авіаракетами, крилатими ракетами та 64 "шахедами".

Сили ППО знищили 44 із 64 "шахедів".

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