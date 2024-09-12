На Покровському напрямку активність російської піхоти змінилася, хоча загалом динаміка штурмових дій не знизилась, - офіцер 15-ї бригади НГУ Рясний

На певних ділянках Покровського напрямку просування армії РФ зупинене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів офіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Олександр Рясний.

"Динаміка штурмових дій противника не знизилась, але можна зараз бачити тенденцію, що активність їхньої піхоти трошки знизилась. Тому і їхнє просування на певних ділянках зупинене. Протягом приблизно п’яти діб просування противника немає. В смузі 15-ї бригади противник заблокований, ми його не допускаємо і він не просувається. Піхота противника не так активно йде на штурми. Вони зазнають дуже великих втрат та вимушені підтягувати резервні частини і поповнення своїх підрозділів", – заявив Рясний.

Офіцер каже, що армія РФ зараз діє за стандартною військовою тактикою і намагається обходити населені пункти з флангів. Зокрема, окупаційна армія намагається це зробити в районі населеного пункту Українськ, що північніше Курахового.

"Захоплення Українська спричинить ряд суттєвих проблем як в тактичному, так і стратегічному плані. Але наразі я бачу, що противник намагається обходити населені пункти з флангів, це його так тактика, яку можна спостерігати найближчим часом на майже усіх напрямках. Тобто як по стандарту, як написано в усіх військових підручниках. Але всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб не допустити вклинення, тому я думаю їм буде це важко зробити", – розповів Рясний.

Нагадаємо, Російська армія безуспішно намагається проводити штурмові дії у напрямку Курахового. Наступає з трьох сторін.