Відстрочка від мобілізації неповнорідним родичам: Зеленський підписав закон
4 8903
Президент Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку особам, в яких неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли безвісти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Закон було повернуто з підписом від Президента України.
Раніше відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада.
Військовозобов'язані, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану, отримають відстрочку від призову на військову службу.