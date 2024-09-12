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ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

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ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет РФ

У Європейському союзі готують санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він нагадав, що Євросоюзу закликав Іран не передавати ракети Росії. Проте оскільки Іран це зробив - ЄС надасть "швидку відповідь".

"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", - наголосив Стано.

Він назвав передачу ракет ескалацією військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії.

Читайте: ЄС отримав від союзників інформацію, що Іран постачає РФ балістичні ракети, - Стано

Іран передає РФ балістичні ракети

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Також читайте: Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Dmitriy Prudko
    Потужні санкції у вираженні неймовірного занепокоєння
  • William Petty
    Найкращі працюючі санкції це надати нам все що потрібно зі зброї і баааагатоооооо!
  • Kare Resa
    Война приближается к восточным границам Европы. Фактически Иран уже вступил в войну на стороне России. Поэтому в данном случае санкции уже не помогут. Пора уже НАТО не прятаться за санкции, не выражать обеспокоенность, а вводить войска в Украину и помогать Украине защищать свою независимость, защищать свои восточные границы. Не упустите время, а то будет как Гитлером
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