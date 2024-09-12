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МЗС України закликало хасидів утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

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Україна закликала прочан-хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України закликало хасидів відмовитися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Триваюча повномасштабна військова агресія росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це, Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до м.Умань в рамках святкування Рош га-Шана.

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"У разі прийняття рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень", - йдеться у повідомленні.

Обставини, які можуть ускладнювати перебування паломників в Україні і які варто враховувати при плануванні поїздок:

  • відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування,
  • перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури,
  • відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів для забезпечення медичного обслуговування паломників,
  • можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Sergej 1ca68097
    Викопайте їхнього равіна віддайте ізраїлю зай скакають і серуть десь в пустелі нах вони тут потрібні якщо їх в ізраілі поліцейські б,ють як собак палицями і тягають за пкйси по земліНарод ізраіля працьовитий я їх поважаю а оцих ортодоксів як хамас зтерти з землі
  • три - пятнадцать
    а чого ні?
    нехай їдуть...
    не все ж москальні українців вбивати,
    може і хасідів трохи під цю мясорубку попаде і Ізраїль таки зрозуміє...
  • Luk Viktor
    Не віддадуть - Умань потім рік живе на те бабло, яке за місяць прийшло...
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