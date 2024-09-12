Зеленський зустрівся із прем’єркою Латвії Сілінею: Обговорили підготовку до другого Саміту миру
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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 вересня, провів зустріч із прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що підтримка України з боку Латвії – незмінна. Також Зеленський подякував за всю допомогу країни з початку повномасштабного вторгнення.
Під час зустрічі із прем’єр-міністеркою Латвії основну увагу приділили посиленню військово-технічної співпраці, реалізації двосторонньої безпекової угоди, підготовці до другого Саміту миру.
"Цінуємо, що маємо таких хороших друзів, як Латвія, не лише у військовій сфері. Відчуваємо сильну адвокацію України в межах ЄС і НАТО", - додав президент.