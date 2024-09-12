Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці, - Сибіга у розмові з Таяні

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з італійським колегою Антоніо Таяні.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружня розмова з Антоніо Таяні. Подякував Італії за потужне головування в G7 та підтримку України. Обговорили прискорення наступного пакету військової допомоги Італії та посилення повітряного щита України. Я також висловив нашу зацікавленість у списаній італійській військовій техніці", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Сибіги, із Таяні скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН.

"На двосторонньому порядку денному ми обговорили питання українських дітей, які внаслідок російської агресії тимчасово проживають в Італії", - підсумував міністр.

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