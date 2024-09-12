Міноборони розробляє технічні вимоги до турнікетів за стандартами НАТО

Міністерство оборони України ініціювало розробку техніко-функціональних вимог до турнікетів, відповідно до сучасних стандартів НАТО у сфері надання домедичної допомоги на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це відомство заявило 12 вересня.

Зазначається, що в межах цього процесу Департамент охорони здоров'я Міноборони (ДОЗ) зосередився на створенні вимог до турнікетів вороткового та важільного типу, оклюзійних торакальних пов’язок, а також методологій оцінки їх відповідності міжнародним стандартам.

Як зауважують в Міноборони, для реалізації цього завдання вони активно співпрацюють з міжнародними партнерами, зокрема з Комітетом з бойової травми НАТО (CoTCCC).

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"ДОЗ вивчає найкращі практики країн-членів НАТО, ініціювавши запити до аташе з питань оборони при посольствах України щодо стандартів якості кровоспинних турнікетів. На основі отриманих даних відомство проаналізувало власні можливості для розробки техніко-функціональних вимог до механічних виробів для зупинки кровотечі", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Міноборони подало заявку до NATO Science & Technology Organization на отримання гранту для створення лабораторії з випробування та тестування турнікетів та засобів домедичної допомоги.

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"Забезпечення нашої армії сучасними, стандартизованими медичними засобами стоїть на першому місці у наших пріоритетах. Наше завдання зробити домедичну допомогу на полі бою максимально ефективною, адаптуючи та впроваджуючи передові міжнародні стандарти. Розробка вимог до турнікетів та їх сертифікація відповідно до стандартів НАТО є ключовою в нашій стратегії. Це не просто процедура, це — про нашу відданість забезпеченню кожного бійця засобами, які в реальному часі рятують життя на фронті", - заявила керівниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

Як зазначається, важливим кроком стало ухвалення наказу № 436 від 29 червня 2024 року "Про затвердження Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки і Сил оборони за призначенням у тактичних умовах". Згідно з ним навичка застосування турнікета є обов’язковою на всіх рівнях підготовки з домедичної допомоги.

Міністерство оборони також співпрацює з Головним управлінням доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ над оновленням програм підготовки військовослужбовців.

Зокрема, Департамент запропонував внести зміни до програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП), що сприятиме підвищенню ефективності навчання військовослужбовців у сфері домедичної допомоги.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Умєров повідомляв, що в Україні відкриють спецлабораторію визначення якості турнікетів.