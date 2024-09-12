Троє працівників МКЧХ загинули внаслідок обстрілу на Донеччині, ще двох поранено, - Лубінець. ФОТО

Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу. Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ - мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ!" - наголосив уповноважений з прав людини.





За словами Лубінця, МКЧХ має офіційно та публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.

"Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!" - підсумував він.

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