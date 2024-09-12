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Троє працівників МКЧХ загинули внаслідок обстрілу на Донеччині, ще двох поранено, - Лубінець. ФОТО

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Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу. Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ - мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ!" - наголосив уповноважений з прав людини.

Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ
Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ

За словами Лубінця, МКЧХ має офіційно та публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.

"Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!" - підсумував він.

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Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • shokolad
    так це ж українські співробітники, тому їм і байдуже..
  • shokolad
    абсолютно імпотентна організація. Точніше, вона орієнтована на інтереси нашого ворога(((. От нахєр вони тут?? Подівіться як була акція під офісом червоного хреста у Києві, здається тиждень, або днів 10 тому, там де матері та дружини наших полонених прийшли для бесіди. А представники червоного хреста щось незрозуміле мукали у відповідь на прямі запитання жінок. які вже роками не знають, що з їх рідними, бо червоний хрест не наполягає на відвідуванні наших воїнів у рашка полоні, а просто тупо відмовчується.
  • Василь Васько 5a407c1e
    чиновники МКЧХ дивляться на бюджет, виділений кацапами і приймають рішення мовчки глибоко турбуватися
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