Колишні ув’язнені, які воюють у 3 ОШБр, брали участь у наступальних діях на Харківщині, - Жорін

Колишні засуджені, які потрапили до 3 Окремої штурмової бригади, вже виконують бойові завдання. Вони, зокрема, брали участь у наступальних діях у Харківській області наприкінці серпня.

Про це розповів заступник командира бригади Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами всіх командирів, у підрозділах яких є колишні ув’язнені, це дуже вмотивований та заряджений особовий склад.

"Вони вже виконують бойові завдання в складі Третьої штурмової, в тому числі брали участь в наступальних діях на Харківщині", - зазначив Жорін.

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За його словами, здебільшого колишні ув’язнені проявили себе достойно. Військовий також відзначив їхню готовність працювати та вчитись.

"Не можу відповісти про ситуацію в інших підрозділах, проте з нашого досвіду - дати можливість увʼязненим захищати свою країну було досить вдалим рішенням", - додав він.

Мобілізація ув'язнених

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

Станом на липень 2024 року після ухвалення закону близько 2872 ув'язнених було звільнено зі 5196, які просили про це. Відмову за станом здоров'я отримали 368.

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