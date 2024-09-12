Тривають кровопролитні бої, РФ знищує міста та села: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони для захисників. ФОТОрепортаж

Захисникам, які боронять Україну на передовій, необхідні дрони, старлінки та зарядні станції.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають кровопролитні бої, жахливі обстріли. Ворог знищує наші міста та селища. Дуже багато загиблих та важкопоранених. Багато зниклих безвісти бійців. Дуже прошу, допоможіть нашим воїнам! Кожного дня приходять замовлення з фронту, з різних напрямків", - зазначила вона.

За словами волонтерки, воїнам потрібні 4 дрона Mavic 3 pro - 304 тис. грн, два старлінки - 36 тис. грн, три зарядні станції - 52 тис. та 65 тис. грн. Також дуже потрібен одяг для важкопоранених в прифронтові шпиталі. Потрібні апарати АЗФ, які рятують ноги та руки бійців.

Юсупова також відзвітувала, що придбала для захисників 4 дрони Mavic 3 pro на 302 тис. грн, два прилади нічного бачення - 28,1 тис. та 27,1 тис. грн, одяг для поранених 9 045 грн та 18 400 грн, запчастини - 20 780 грн, велику зарядну станцію 63 500 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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