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Росіяни розпочали контрнаступальні дії на Курщині, все йде за нашим планом, - Зеленський

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Росіяни розпочали контрнаступальні дії на Курщині

Російські війська почали контрнаступальні дії на території підконтрольних Україні населених пунктах у Курській області РФ. Контрнаступ РФ йде за українським планом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідером Литви Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - зазначив він.

Глава української держави також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки на території Білорусі, поблизу українського кордону.

"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", - додав Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що з 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Пересічний українець 3af2245a
    "...все йде за нашим планом..."
    Зеленський переплутав папірці і зачитав доповідь майору ФСБ.
  • Наталия Гончар
  • володимир омельянов
    Все йде за нашим планом ,а на покровському ,торецькому ,вугледарському теж за нашим планом ? треба говорити про все .За всі провали несе відповідальність верховний головнокомандувач,а робится вигляд що все хочуть спихнути на військових.
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