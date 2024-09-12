Росіяни розпочали контрнаступальні дії на Курщині, все йде за нашим планом, - Зеленський

Російські війська почали контрнаступальні дії на території підконтрольних Україні населених пунктах у Курській області РФ. Контрнаступ РФ йде за українським планом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідером Литви Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - зазначив він.

Глава української держави також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки на території Білорусі, поблизу українського кордону.

"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", - додав Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що з 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.