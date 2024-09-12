Росіяни розпочали контрнаступальні дії на Курщині, все йде за нашим планом, - Зеленський
Російські війська почали контрнаступальні дії на території підконтрольних Україні населених пунктах у Курській області РФ. Контрнаступ РФ йде за українським планом.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідером Литви Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - зазначив він.
Глава української держави також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки на території Білорусі, поблизу українського кордону.
"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", - додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що з 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.