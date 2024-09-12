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Столиця відправляє Конотопу термінову допомогу для ліквідації наслідків обстрілів, - Кличко

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Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року

Столиця надасть термінову допомогу Конотопу, який минулої ночі постраждав від масованого російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

"Спілкувався з Артемом Семеніхіним - мером Конотопа. Російські варвари системно обстрілюють і знищують місто. Київ вже готує і терміново відправить найнеобхідніше в якості допомоги. Зокрема, дизпаливо для генераторів, бо ситуація з енергопостачанням обʼєктів життєзабезпечення в Конотопі критична. А також - матеріали для скління, деякі будматеріали. В першу чергу, для відновлення пошкоджених навчальних закладів", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також підтримав мера Конотопа Артема Семеніхіна, який розкритикував владу через те, що забрала у громад ПДФО.

"Держава кошти у міст вилучає (і ПДФО, і "військове" ПДФО, і "силове" вигадала). А тепер громади, зокрема прифронтові, вимушені самотужки і практично без коштів забезпечувати своє виживання", - наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Конотоп: ситуація з електроенергією критична

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки. В місті склалася критична ситуація з електропостачанням.

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у міста немає грошей навіть на обстеження постраждалих будинків та на закупівлю солярки для відновлення водопостачання. "Хочу передати привіт депутатам Верховної Ради, які прийняли абсурдний закон і забрали гроші з місцевих бюджетів", - заявив мер Конотопа.

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали щонайменше 13 осіб.

Автор: Леся Карпенко

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