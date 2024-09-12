МЗС про запуск балістичних ракет Північною Кореєю: "Провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності"

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило запуски 12 вересня 2024 року балістичних ракет Північною Кореєю. У відомстві назвали це "прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі".

Про це йдеться у заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Північна Корея продовжує одвертий курс на дестабілізацію, складовою якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору Росії. Безвідповідальні дії КНДР порушують норми міжнародного права та несуть серйозну загрозу ескалації безпекової ситуації в регіоні", - наголосили у МЗС України.

Україна закликає світове співтовариство забезпечити жорсткий санкційний тиск на Північну Корею, щоб запобігти подальшому розвитку її ракетних програм та домогтися відмови від агресивних дій.

"Під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться до світової спільноти посилити політику стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі", - додали у відомстві.

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