Литва планує придбати ЗРК малої дальності для систем ППО України, - Науседа

Литва вивчає можливість придбання для України зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Рішення щодо цього питання ухвалять упродовж двох-трьох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

"Ми також вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО.

Сподіваємося, що протягом 2-3 тижнів ми матимемо позитивний результат і зможемо якнайшвидше передати ці системи українцям", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва виділить Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"