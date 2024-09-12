Серед поранених у Боровій троє рятувальників: ворог застосував тактику повторного удару
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У Боровій на Харківщині з-поміж семи поранених троє рятувальників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, цю інформацію підтвердила журналістам речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал.
"Троє з сімох поранених - рятувальники, які дістали поранень унаслідок повторного удару", - сказала Шаповал.
Про стан постраждалих інформація буде згодом.
Нагадаємо, 12 вересня близько 12:40 російські війська за тактикою подвійного удару обстріляли Борову на Харківщині. Загинули дві людини, семеро людей були поранені.