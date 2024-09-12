Рашисти вдарили по цивільному судну із зерном, яке прямувало до Єгипту, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 вересня, Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", - зазначив він.
Глава держави наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки.
Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - зауважив президент.
Зеленський наголосив, що очікує на реакцію світу та додав, що "пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет".