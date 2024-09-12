Графіки відключень світла запровадили у більшості областей

12 вересня до 23 години триватимуть відключення світла у більшості областей та столиці.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"З 13:00 до 23:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.

Обмеження запровадили через зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

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