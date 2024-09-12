Затягування із дозволом на удари по РФ дозволяє Росії переміщати свої військові об’єкти вглиб країни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що зняття обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет - це не зняття обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції із президентом Литви Гітанасом Наседою.

Зеленський зазначив, що вчора зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

"Зустріч була дуже серйозною. Україна була щодо далекобійності на цій зустрічі дуже підготовлена, дуже переконливою та дуже детальною. Це важливо, що наші партнери всі ці деталі, сигнали від мене особисто сприймали. Треба бути відвертими. Затягування процесів щодо використання нами відповідної зброї, яка є досі з великим дефіцитом у нас, до речі. Затягування цього процесу призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії", - пояснив він.

Читайте також: Зеленський зустрівся із прем’єркою Латвії Сілінею: Обговорили підготовку до другого Саміту миру

За словами, стратегія має бути спрямована на перемогу України, а не бути політичним компромісом.

"Знімати обмеження – значить знімати обмеження. А якщо буде запропоновано зняття обмежень на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти", - додав Зеленський.

"Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет - це не зняття обмежень. Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", - підсумував президент.

Також читайте: Росіяни розпочали контрнаступальні дії на Курщині, все йде за нашим планом, - Зеленський

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Також читайте: Зеленський про "мирний план" Китаю та Бразилії: "Ми ж не дурні. Для чого цей театр"