На фронті відбулося 79 бойових зіткнень, найбільше ворог атакує на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 на фронті вже відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Тимофіївка, Івано-Шийчине, Грем’яч, Суходіл, Порозок. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Павлівки, Мар’їного, Білопілля, Ободів та Річок.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення ще триває.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку противник три рази атакував біля Дружелюбівки та Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського. Один бій в цьому районі ще триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 630 200 осіб (+1270 за добу), 8653 танки, 18 009 артсистем, 16 955 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку на даний час відбулося чотири боєзіткнення в районах Залізнянського та Ступочок. Разом з тим, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Павлівське та Новопокровка.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, чотири рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Отримали жорстку відсіч. Крім цього, російські агресори завдали ударів НАРами та КАБами по Торецьку й Іванопіллю.

На Покровському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селідове та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 14 атак, наразі ще точаться шість боїв.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 33 рази у бік Желанного Першого, Українського, Олександрополя, Георгіївки та Костянтинівки. 27 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Георгіївки.

На Времівському напрямку противник двічі безуспішно штурмував наші позиції поблизу Золотої Ниви та Катеринівки.

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Ситуація на інших напрямках

На Придніпровському напрямку теж відбито дві ворожі атаки.

На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін