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Україна повинна мати право на удари західною зброєю по РФ, - Сікорський

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Сікорський підтримує дозвіл на удари по РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він сказав, що гарантування безпеки Україні залишається спільним пріоритетом Польщі та США.

"Польща залишається прихильником продовження тиску на російський режим із метою змусити його до закінчення війни проти України. ... Ми як Захід маємо продовжувати постачання Україні передових систем протиповітряної і протиракетної оборони, а також зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Ми переконані в ефективності економічних санкцій, а також закликаємо вжити рішучіших дій щодо конфіскації заморожених російських активів", - наголосив Сікорський.

Міністр вважає, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.

"Жертва агресії має право оборонятися, має право збивати засоби повітряного нападу, котрі її атакують. Тому вважаю, що Україна має право використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам", - додав глава МЗС Польщі.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Це вже трохи застаріла пісня.
    Може замість того, щоб сто разів повторювати очевидне, дасте цей дозвіл?
  • 12345 4b213941
    https://t.me/novostiniko/55444 Петро Порошенко передає для Покровська унікальний низькочастотний РЕБ Військові одразу знають, що це дуже круто. Русня думала, що знайшла перевагу в дронах на низьких частотах, але хрін їм. Кожен підрозділ, який вже отримував РЕБи від Пороха, зараз отримає ще й цю красу.
  • 12345 4b213941
    Також на фронт передається 1800 модернізованих FPV-шок, які постійно міняють частоти і русня не може їх подавити.

    Нагадаємо, що фондом Порошенка на фронт вже передано понад 300 вантажівок, більше 40 тисяч дронів, 40 екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд!
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