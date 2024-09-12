Україна повинна мати право на удари західною зброєю по РФ, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він сказав, що гарантування безпеки Україні залишається спільним пріоритетом Польщі та США.

"Польща залишається прихильником продовження тиску на російський режим із метою змусити його до закінчення війни проти України. ... Ми як Захід маємо продовжувати постачання Україні передових систем протиповітряної і протиракетної оборони, а також зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Ми переконані в ефективності економічних санкцій, а також закликаємо вжити рішучіших дій щодо конфіскації заморожених російських активів", - наголосив Сікорський.

Міністр вважає, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.

"Жертва агресії має право оборонятися, має право збивати засоби повітряного нападу, котрі її атакують. Тому вважаю, що Україна має право використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам", - додав глава МЗС Польщі.

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