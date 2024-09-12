Ще двом співучасникам побиття військового у Смілі обрано запобіжні заходи, - Офіс Генпрокурора

За клопотаннями прокурора Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ще двом особам, підозрюваним у хуліганських діях стосовно військовослужбовця, обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Також головному підозрюваному повідомлено про нову підозру

– у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

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Побиття військового у Смілі

Нагадаємо, 9 вересня в місті Сміла на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана Анатолія Гончаренка. Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.

Також раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських у ситуації з побиттям ветерана у Смілі.

Згодом у справі про побиття ветерана у Смілі на Черкащині підозру отримав ще один фігурант.