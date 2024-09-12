У МКЧХ "категорично засудили" обстріл персоналу організації на Донеччині

Міжнародний Комітет Червоного Хреста прокоментував обстріл гуманітарної місії у Донецькій області, внаслідок якого загинуло 3 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКЧХ.

"Я вкрай категорично засуджую напади на персонал Червоного Хреста. Абсолютно неприпустимо, щоб місця роздачі гуманітарної допомоги потрапляли під обстріли. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і надаємо допомогу пораненим. Ця трагедія викликає хвилю горя, дуже знайому тим, хто втратив близьких у збройному конфлікті", - заявила президентка МКЧХ Мір’яна Сполярич.

У МКЧХ зазначають, що співробітники МКЧХ "готувалися до роздачі деревних та вугільних брикетів у селі Віролюбівка вразливим домогосподарствам, щоб допомогти їм підготуватися до майбутньої зими, коли транспортні засоби, якими вони користувалися, були підбиті".

Як писав Цензор.НЕТ, внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено.

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