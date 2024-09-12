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На Херсонщині чоловік загинув внаслідок підриву міни

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На Херсонщині чоловік підірвався на міні

12 вересня Бериславі Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок детонації вибухівки 67-річний чоловік дістав травми, несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким загиблого. Нагадую, що відвідувати місця, які ще не обстежили сапери, – вкрай небезпечно. Якщо ви побачили підозрілий предмет, негайно зверніться до поліцейських або рятувальників!" - закликав Прокудін.

Нагадаємо 22 серпня у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Постраждалого госпіталізували.

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Автор: Остап Грицишин

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