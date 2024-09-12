США посилили санкції проти РФ в IT сфері

Сполучені Штати запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

В міністерстві розповідають, що через посиленні обмеження низка провідних компаній і сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня.

Серед нових санкцій:

Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense.

Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку.

Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у РФ.

Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти.

Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів.

Сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера.

Системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

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"Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів. У листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти РФ. Після тривалих консультацій дякуємо партнерам за рішучі дії. Держава-агресор має відчути повну міжнародну ізоляцію за свої злочини", - йдеться в повідомленні МЗС.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що 12 вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів, спрямованих на осіб, що відповідальні за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України до 15 березня 2025 року.

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