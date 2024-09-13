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"Слуга народу" Куницький побив чоловіка в центрі Києва, - поліція. ВIДЕО

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Ввечері 12 вересня до поліції Києва надійшло повідомлення від чоловіка про побиття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба поліції.

"До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка", - пишуть правоохоронці.

У мережі опублікували відео, на якому нардеп "слуги народу" Куницький спілкується із правоохоронцями.

Потерпілий повідомив, що побачив Куницького на вулиці та захотів із ним поспілкуватися на камеру. Після цього він поїхав на самокаті, а нардеп вдарив його зі спини. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Andriy Oshust
    Це ФСБшна гнида Куницький покличці Куні, друг Дубінського і Дмитрука. За побиття військового і торгівлі з окупантом,ще до сьогодні не сидить. Криша в нього Єрмак. Тому і скотині все сходить з рук
  • Viktor Mozhaiev
    Представник кошерної раси, йому можн
  • Oleksandr Onys
    Заголовок - вогонь. Депутати - не люди)))
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