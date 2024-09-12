У Харкові Поліція охорони переплатила за пальне кілька мільйонів гривень

Управління поліції охорони в Харківській області придбало пальне за завищеними цінами.

Про це стало відомо з даних системи "Prozorro", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsroоm.

Так, 22 травня правоохоронці уклали з ТОВ "Інкам Фінанс" прямий договір на поставку до кінця року 186 тисяч літрів дизеля та 269 тисяч літрів бензину А-95 в паливних картках. За таку кількість пального обласне Управління поліції охорони погодилося заплатити 25 мільйонів гривень. Але більш цікава не загальна сума, а закладені в розрахунках ціни.

Так, літр дизеля продавець оцінив у 57,99 гривень, а літр бензину марки А-95 – у 59,99. ТОВ "Інкам Фінанс" – компанія, що продає паливо брендів "Авіас" та ANP. Зазначимо, що навіть зараз ціни на цих АЗС значно нижче тих, які вказані в договорі. Наприклад, звичайному покупцю літр дизеля обійдеться в 50,99 гривень, а така ж кількість "п’ятірки" – в 55,89. Тобто, за всю партію Управління поліції охорони переплатило більше 2 мільйонів гривень – і без урахування знижки на опті. Списати цю різницю на вартість доставки пального не можна: за умовами тендеру, правоохоронці будуть самі заправлятися по карткам на АЗС "Авіас" та ANP (їх перелік є в документах).





Вартість дизелю та бензину А-95 на АЗС "ANP" в Харківській області у травні (за даними порталу Carta.ua)

Вартість палива на АЗС "ANP" у Харкові на сьогоднішній день

У розпорядженні видання Newsroom опинилися обидва офіційні листи постачальнику з пропозицією зменшити вартість пального. У них – один і той самий вихідний номер 1356/43/40/04-2024, але – зовсім різний зміст. Так, друга версія документа підписана заступником начальника УПО Олександром Колобовим, а в тексті – немає конкретних пропозицій щодо зменьшення вартості пального, лише попередження про те, що умови договору теоретично можуть бути переглянуті. Ще одна вдімінність: якщо перший лист окрім Фоменка підписали ще п’ять осіб, то другий – лише його заступник.





Схоже, що врешті-решт сторони змогли дійти згоди, бо вже 31 травня постачальник отримав перші 5,3 мільйона гривень за 60 тисяч літрів бензину та 20 тисяч літрів дизелю за завищеними цінами. Що цікаво, навіть зараз іншим покупцям "Інкам Фінанс" продає паливо значно дешевше. Наприклад, полтавське КП в кінці серпня заплатило за літр А-95 52 гривні, а Радсадівська сільрада Миколаївської області – 53 гривні.

Облуправління поліції продовжило закупати пальне за завищеними цінами: один із останніх платежів був зроблений 27 серпня.







Рахунки за паливо, яке Управління поліції охорони в Харківській області придбало у ТОВ "Інкам Фінанс"

Newsroоm звернувся за коментарем до начальника облуправління поліції охорони Артема Фоменка, однак він відмовився від пояснень, переадресувавши звернення до пресслужби.

Праворуч – начальник Управління поліції охорони в Харківській області Артем Фоменко

Представник ТОВ "Інкам Фінанс" Віктор Тарєєв також відмовився від коментарів, заявивши, що ці фінансово-економічні питання стосуються виключно двох сторін. Однак підкреслив, що прописана в угоді ціна палива – до кінця року з урахуванням можливого здорожчання.

Щоправда, цей аргумент не витримує перевірки. Наприклад, згаданий раніше договір з полтавським КП також розрахований до кінця року. Тим не менш, підприємство, що придбало лише 50 тисяч літрів А-95, змогло отримати значно кращу ціну, ніж харківські правоохоронці, які купили 269 тисяч літрів (без урахування дизелю). Чи були підстави для такої переплати, теперь мають з’ясувати профільні правоохоронні органи.