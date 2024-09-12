У Сеймі покращується якість води, а у Десні рух забруднення сповільнюється, - Міндовкілля

Якість води у річці Сейм покращується, а у Десні рух забруднення сповільнюється, фіксується точково та не має однорідного характеру.

Про це розповіла заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко, передає Цензор.НЕТ.

"У водах Сейму, в точках, де почався рух забруднення територією України, вміст розчиненого кисню досяг норми – 4 міліграми на дециметр кубічний. Мор риби не фіксується. У Десні забруднення сповільнилося, фіксується точково та має неоднорідний характер. Державні та місцеві органи влади, всі відповідальні установи працюють злагоджено, щоб локалізувати та ліквідувати наслідки забруднення. На Чернігівщині працюють три аераційні установки. Встановлюються додаткові системи аерації в Київській області", - сказала заступниця.

За її словами, для збору загиблої риби в Чернігівській області наразі задіяно 15 човнів і 142 фахівці. За даними Держекоінспекції, які наведено в повідомленні пресслужби Міндовкілля, "наразі вже зібрано 31 тонну загиблої риби - 12 тонн 150 кг на Сумщині та 19 тонн на Чернігівщині".

Повідомляється, що Держводагентство та Держекоінспекція продовжують здійснювати посилений кризовий моніторинг стану вод. Уже відібрано 195 проб води в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

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Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

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