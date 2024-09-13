Окупанти обстріляли Сумщину 57 разів протягом дня, загинула одна людина
4700
Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух) та мінометний обстріл (2 вибухи).
- Ямпільська громада: росіяни вдарили КАБ (5 вибухів), внаслідок чого одна цивільна людина загинула.
- Білопільська громада: ворог здійснив удари КАБ (14 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (7 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (14 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено обстріл з артилерії (4 вибухи), удар FPV-дронами (18 вибухів).
- Дружбівська громада: удар FPV-дронами (5 вибухів).
- Великописарівська громада: росіяни били з міномета (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: удар FPV-дроном (1 вибухи), також ворог бив з міномета (5 вибухів) і здійснив скидання з БПЛА вибухових пристроїв (1 вибух).
- Річківська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).
- Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з артилерії (7 вибухів).
- Шалигинська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух).
- Свеська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).