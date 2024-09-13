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Сікорський закликав Україну "знайти рішення" щодо Волинської трагедії, "перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів"

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Сікорський закликав знайти рішення Волинської трагедії

Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну провести ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав у інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Сікорський розповів, що 13 вересня вирушить до Києва, де планує зустрітися з українським колегою та православним духовенством. Під час зустрічі Сікорський хоче порушити тему вшанування загиблих у Волинській трагедії.

"Те, що сталося в 1943 році під час німецької окупації Польщі та України, було планом українського (руху - Ред.) опору (провести - Ред.)  етнічну чистку Волинської області шляхом масового вбивства польського цивільного населення", - заявив очільник МЗС.

За його словами, протягом кількох місяців було вбито від 80 000 до 120 000 людей. Водночас Сікорський визнав, що "​​були й акти помсти з боку польського руху опору".

Він також додав, що Польща подолала свій імперський синдром щодо України, але має одне прохання: провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм.

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Сікорський сказав, що хоче донести дві думки. Пояснити полякам — що неможливо повернути до життя жодну з жертв Волинської трагедії, але що можна будувати краще майбутнє з сусідами. А українцям — що треба "знайти рішення, перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів".

"Наша громадськість дуже схвильована з цього приводу. Тоді вцілілих поляків депортували до Польщі, а їхні нащадки тепер представляють мільйони людей, для яких це питання є важливим і які голосують", - пояснив глава польського МЗС.

Він підсумував, що "великі нації здатні розпізнавати темніші місця у своїй історії".

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Лис Микита 4754e778
    Проблема в тому,що не можливо зробити те,чого не має.Поляки в своїх націоналістичних спекуляція і відвертій брехні зайшли дуже далеко,як колись "риги" з поділом українців на сорти.Крапка в цьому питанні давно поставлена ще Квасневським і Кучмою.Загиблих з польського боку було від 12 тис.до 19 тис. з українського боку від 9 тис. до 15 тис. Загальна кількість жертв-36 750 осіб з обох боків,а не виключно поляків,як продають свому суспільству польські ультраправі і ультраліві,щоб здобути голоси на виборах.Раніше вони постійно перед виборами качали тему Катині,поки путло літак з Качинським не збив,після того,з 2010 року про Катинь забули і почали качати Волинську трагедію.а от операція "Вісла"- поляками замовчується.
  • Cremona Simf
    Думаєте, що поляки на цьому зупиняться?
    Задовбали конкретно болвани. Війна йде, а ми повинні ексгумацією займатися.

    Вони хворі. Втратили почуття реальності.
  • Artmind
    Робімо ядерну зброю щоб ніяка падла не гавкала. А ти сцикорьський готуй репарації за окупацію зунр 1919-1939
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