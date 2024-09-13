Кінофестиваль у Торонто скасував показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" через "загрози для роботи фестивалю"
Міжнародний кінофестиваль у Торонто скасував покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні" через повідомлення про "загрозу громадській безпеці".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву фестивалю.
"Фестиваль змушений призупинити покази "Росіян на війні" у пʼятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки", - йдеться у заяві.
Організатори кажуть, що це безпрецедентний крок для фестивалю.
"Як установа культури ми підтримуємо громадянський дискурс про фільми… у тому числі у разі наявності розбіжностей у поглядах, і ми повністю підтримуємо мирні зібрання. Проте ми отримали інформацію, яка вказує на потенційні дії найближчими днями, що становитимуть значний ризик. Враховуючи серйозність цих занепокоєнь, ми не можемо продовжувати як було заплановано", - пишуть вони.
За словами організаторів, рішення про скасування показів було ухвалене для безпеки усіх гостей фестивалю, співробітників і волонтерів.
"Це рішення було дуже складним. Коли ми обираємо фільми, то керуємося нашою місією, цінностями та програмними принципами. Ми впевнені, що цей фільм заслуговує на місце у програмі нашого фестивалю, і ми рішуче налаштовані показати його, коли це буде безпечно", - резюмували організатори.
Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.
Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".
А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.
Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.