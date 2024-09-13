Контрнаступальні дії росіян в Курській області є незначними, - Пентагон

У Пентагоні прокоментували масштаби контрнаступу росіян в Курській області, назвавши їх "незначними".

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області", - сказав Райдер.

За його словами, ці дії є "незначними".

Водноча речник додав, що у Пентагоні пильнують за розвитком подій.

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Контрнаступ росіян на Курщині

Як повідомлялось раніше Російські війська почали контрнаступальні дії на території підконтрольних Україні населених пунктах у Курській області РФ. Контрнаступ РФ йде за українським планом.

З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.

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