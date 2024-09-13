Столтенберг стане керівником Мюнхенської безпекової конференції

Після завершення своєї роботи на посаді генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Після проведення конференції у лютому 2025 року, Столтенберг заступить на місце Крістофа Хойсгена, німецького дипломата, який керував подією протягом останніх двох років. Колишній багаторічний голова Вольфганг Ішингер залишиться президентом ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ця посада ставить Столтенберга на чолі "найважливішого трансатлантичного інституту в період підвищеного занепокоєння щодо напрямку війни в Україні й майбутнього НАТО після президентських виборів у США в листопаді", - йдеться в матеріалі.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. У НАТО також відмовилися від коментарів.

Столтенберг - генсек НАТО

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО із жовтня 2014 року. Він очолював оборонний блок під час кількох міжнародних криз, за його каденції минув майже весь розвиток українсько-російського протистояння, який зрештою призвів до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За початковим планом Столтенберг мав піти з посади ще у 2022 році, але на прохання країн Альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну і його каденцію двічі продовжували іще на рік.

Його повноваження спливають 30 вересня 2024 року. 1 жовтня Столтенберга на посаді генсека Альянсу замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Мюнхенська безпекова конференція

Була заснована у 1963 році колишнім офіцером вермахту та учасником німецького опору Евальдом-Гайнріхом фон Кляйст-Шменціном, який під час Другої світової брав участь у планах з вбивства Адольфа Гітлера.

Безпековий захід став ключовим місцем зустрічі для світових лідерів і заслужив назву "Давос зі зброєю", відсилання до Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

Подію часто використовують американські політики та вище військове керівництво США, щоб звернутися до своїх європейських союзників.

Конференція також увійшла в історію як місце, де російський президент Володимир Путін у 2007 році виклав нову, агресивнішу доктрину безпеки, вкрай критичну щодо НАТО, що стало передвісником його рішення через 15 років почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Після вторгнення, яке почалося лише через два дні після закінчення конференції 2022 року, MSC став форумом з високими ставками для обговорення підходу Заходу щодо підтримки України проти російської агресії.

У 2024 році США представляла віцепрезидентка і тепер кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс, й під час промови вона виклала свої погляди на роль Вашингтона у світі та в НАТО.

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