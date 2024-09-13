Велика Британія не шукає конфлікту з Росією, але російська влада першою почала в Україні, яка має право захищатися, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що удари далекобійною зброєю по РФ означатимуть участь НАТО у конфлікті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Україна має право на самооборону від російської агресії", - заявив Стармер.

Велика Британія повністю підтримує це право і пропонує можливості в цьому контексті.

"Але ми не шукаємо конфлікту з Росією - це анітрохи не входить у наші наміри", - наголосив британський прем'єр.

Дозвіл Великої Британії на удари по РФ та заява Путіна

За інформацією видання The Guardian, Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ. Зазначається, що відповідне рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись. Припускають, що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак".

Своєю чергою, кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

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