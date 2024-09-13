Ракети, які передав Іран Росії, могли змінити позицію Заходу щодо ударів по РФ, - The Times

Надходження балістичних ракет з Ірану до РФ могло змінити думку США щодо того, чи дозволяти Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по цілях в глибині російської території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times

"США блокують використання такої зброї, як британські ракети Storm Shadow, на території Росії через побоювання ескалації конфлікту. Останніми тижнями на США і Велику Британію посилився тиск з вимогою змінити свою політику щодо далекобійних озброєнь, а в середу до цих закликів долучилися колишні головнокомандувачі європейських збройних сил і колишні посли Сполучених Штатів", – наголошує видання.

У листі до держсекретаря США Ентоні Блінкена і британського міністра закордонних справ Девіда Леммі колишні урядовці зі США і Великої Британії закликали їх зняти обмеження на зброю, зазначивши, що "довільне обмеження" того, як Київ може її використовувати, робить допомогу "менш ефективною".

Підписанти, серед яких генерал Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, і генерал-лейтенант Бен Годжес, колишній командувач збройними силами США в Європі, наголосили, що ця зима буде "найгіршою" для українців, які борються за те, щоб країна працювала, попри посилені бомбардування з боку Москви, щоб зруйнувати українську енергетичну мережу і "заморозити їх в їхніх будинках".

Нагадаємо, видання The Guardian повідомило, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ.

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