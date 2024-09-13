Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 631 420 осіб (+1220 за добу), 8671 танк, 18061 артсистема, 17 003 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 631 420 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8671 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,
- артилерійських систем – 18061 (+52) од,
- РСЗВ – 1185 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 945 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)
Нагадаємо, на Харківському напрямку рашисти почали задіювати строковиків. Це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах РФ, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів для виконання бойових завдань.