Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 631 420 осіб (+1220 за добу), 8671 танк, 18061 артсистема, 17 003 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 631 420 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб,

танків ‒ 8671 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,

артилерійських систем – 18061 (+52) од,

РСЗВ – 1185 (+1) од,

засоби ППО ‒ 945 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)

Нагадаємо, на Харківському напрямку рашисти почали задіювати строковиків. Це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах РФ, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів для виконання бойових завдань.

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