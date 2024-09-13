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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 631 420 осіб (+1220 за добу), 8671 танк, 18061 артсистема, 17 003 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 631 420 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8671 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,
  • артилерійських систем – 18061 (+52) од,
  • РСЗВ – 1185 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)

Нагадаємо, на Харківському напрямку рашисти почали задіювати строковиків. Це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах РФ, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів для виконання бойових завдань.

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Втрати ворога за 12 вересня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3859 день москальсько-української війни.
    208!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
    Арта 53! та логістика 79! супер, ББМ перевалили за 17000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 631 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Сергій Малецький
    Техніки накосили дай Боже . Слава ЗСУ .
  • Vitaliy Kasenkov
    ББМ неочікуванно зробили ривок до ювілею.
    Та і взагалі наземка 200+ другу добу поспіль, такого ще не було.
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