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У Росії заявили про знищення 20 безпілотників над шістьма регіонами

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український,безпілотник

Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення 20 українських безпілотників над територією шести регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Збиття безпілотників в РФ

За даними відомства, вісім безпілотників було збито над територією Брянської області, чотири - над Бєлгородською областю, три - над Курською областю, по два - над Смоленською та Орловською областями, а ще один - над територією Калузької області.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов вночі писав про небезпеку ракетної атаки. Глава Калузької області Владислав Шапша повідомив, що в небі над регіоном було збито один дрон, на місці працюють оперативні групи. Інших подробиць він не навів.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня влада низки російських областей заявила про масовану атаку дронів. Попередньо відомо, що під ударом були об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та аеродроми.

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Автор: Марина Макєєва

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