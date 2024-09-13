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Пентагон взаємодіє з відомствами США, щоб Росія не отримувала технологій навіть в обхід санкцій

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Речник Пентагону Патрік Райдер

Пентагон тісно взаємодіє з іншими урядовими установами Сполучених Штатів для того, щоб позбавити Росію будь-яких можливостей отримувати американські технології, навіть в обхід санкцій.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що у США не хочуть бачити, що американські технології використовуються у війні проти України.

"Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами - ред.) в таких місцях, як Україна - проти українських громадян", - наголосив Райдер.

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Представник Міноборони США зазначив, що Пентагон співпрацює з іншими урядовими структурами США щодо цього питання. Зокрема, взаємодія відбувається з Міністерством торгівлі, щоб компоненти американського виробництва не з’являлися в зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.

"Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", - запевнив Райдер.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV b687956a
    ***** дальнобойные балистические ракеты получил и насрать ему на санкции, а ети еще о каких то санкциях чешут. Да все ети санкции действуют только на долгосрочную перспективу. Иран всю жизнь под санкциями но клепает ракеты и дроны в таком количестве что даже раздает направо и налево всем террористам мира.
  • Andru 2e3f572d
    Іран скопіював Ізраїльскі та американські дрони, кажуть що взяли збиті над Іраком, цілком можливо

    але поставки такої кількості двигунів до них, чомусь не цікавлять ніколи нікого із західних політиків чи спецслужб

    Експорт ресурсів з Ірану в обхід санкцій також чомусь захід не цікавить, перевантаження танкерів відбувається прямо в морі під носом у флота Сша і вони б могли легко це зупинити, але роблять вигляд що проблеми не існує
  • роман f858c103
    можу привітати Пентагон ви не справились ! в кожній кацапській ракеті , в кожному іранському шахеді є американські технології .
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