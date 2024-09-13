Пентагон взаємодіє з відомствами США, щоб Росія не отримувала технологій навіть в обхід санкцій

Пентагон тісно взаємодіє з іншими урядовими установами Сполучених Штатів для того, щоб позбавити Росію будь-яких можливостей отримувати американські технології, навіть в обхід санкцій.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що у США не хочуть бачити, що американські технології використовуються у війні проти України.

"Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами - ред.) в таких місцях, як Україна - проти українських громадян", - наголосив Райдер.

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Представник Міноборони США зазначив, що Пентагон співпрацює з іншими урядовими структурами США щодо цього питання. Зокрема, взаємодія відбувається з Міністерством торгівлі, щоб компоненти американського виробництва не з’являлися в зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.

"Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", - запевнив Райдер.

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