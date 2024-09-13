Майже $5,8 млрд допомоги США Україні можуть "згоріти", якщо Конгрес не вживе заходів до кінця вересня, - AP

Наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на майже 6 мільярдів доларів, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону із надсилання Києву зброї з власних запасів.

Про це пише Associated Press з посиланням на неназваних американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження на фінансування в будь-яку резолюцію, яку законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня, щоб профінансувати федеральний уряд і запобігти його закриття.

Чиновники заявили, що сподіваються на продовження повноважень ще на один рік, але зауважили, що Пентагон розглядає й інші варіанти, якщо ця спроба провалиться. Які це саме варіанти – не уточнюють.

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Американські посадовці повідомили, що спливає термін дії допомоги на близько $5,8 млрд за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA). Згідно з ним, допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Міністерства оборони США, що дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників

Термін дії ще $100 млн за PDA не спливає наприкінці місяця, зауважили співрозмовники.

Також, за їхніми даними, на допомогу Україні ще є трохи більш ніж $4 млрд за програмою USAI, термін дії яких теж не закінчиться цього місяця – вони діятимуть ще рік. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на виробництво озброєння, яке поставлять через рік чи більше.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун повідомляв, що контролер Пентагону (посадовець МО Штатів) надає вищому керівництву оборони та Збройних сил варіанти – і ті розглянуть способи використання фінансування за PDA та USAI.

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Браун додав, що це фінансування може бути важливим для України, оскільки вона готується до зимових боїв.

За його словами, США могли б працювати з Україною над спроможностями протиповітряної оборони та здатністю захищати критичну інфраструктуру країни.

Також, наголосив генерал, важливо, як Україна організує свою оборону на зиму, щоб вона могла уповільнити російське просування у ці місяці.

"Нездатність американських парламентарів вжити заходів для цього фінансування може знову стати серйозною невдачею у боротьбі України з Росією лише через п'ять місяців після того, як Конгрес нарешті вийшов з тривалого і руйнівного глухого кута та ухвалив нове фінансування для України", - додає Associated Press.

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