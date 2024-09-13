Україні потрібні британські ракети, щоб зупинити Путіна, - голова МЗС Великої Британії Леммі

Велика Британія і США мають надати Україні зброю для перемоги напередодні вирішальної зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після візиту до Києва.

Він наголосив, що найближчі місяці будуть вирішальними для того, щоб допомогти Києву зайняти виграшну позицію. Тож важливо надати Україні те, що їй необхідно для перемоги у війні. Леммі акцентував на отриманні Росією балістичних ракет від Ірану.

"Балістичних ракет, які будуть використані взимку, на жаль, проти українського народу і які коштуватимуть життів", - заявив Леммі.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії, необхідно розробити стратегію, "щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти і що для цього потрібно".

"Це вирішальний період у боротьбі, тому що ви налагоджуєте речі, щоб перешкодити Росії отримати перевагу взимку. Звичайно, ми тут також у той час, коли цілком зрозуміло, що Росія посилює ескалацію зі своїм другом Іраном, забираючи партію балістичних ракет. Балістичні ракети, які будуть використані взимку, на жаль, проти українського народу і які коштуватимуть життя. Тому, звичайно, ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти і що для цього потрібно", - заявив Леммі у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія не шукає конфлікту з Росією, але російська влада першою почала в Україні, яка має право захищатися, - Стармер

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності. Це підтвердив Член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані. Він заявив, що Тегеран веде з Росією бартер "для задоволення наших потреб", і "частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників до Росії".

Видання The Times зазначило, що надходження балістичних ракет з Ірану до РФ могло змінити думку США щодо того, чи дозволяти Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по цілях в глибині російської території.