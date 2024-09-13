Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів загинули 4 людини

12 вересня російські війська 11 разів обстріляли вісім населених пунктів Харківської області. Під час ударів по Боровій загинули чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі Харкова внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено два приватні будинки й нежитлова будівля. Постраждали п'ятеро мирних жителів: троє жінок віком 39, 70, 83 років, 33-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка (гостра реакція на стрес).

По Дергачах росіяни вдарили КАБ: постраждали троє людей: дві жінки 65 та 54 років, а також 31-річний чоловік.

У селі Білий Колодязь через обстріли окупантів горіла господарча споруда.

У Боровій війська РФ пошкодили чотири приватні будинки, три господарчі споруди й гараж. Постраждали десятеро людей (з них троє рятувальників). Ще троє людей загинули. Також внаслідок обстрілу горіла покрівля магазину. Загинула 64-річна жінка.

У Куп'янську горіли клуб і цивільна будівля. У Глушківці ворог влучив у територію ферми, є руйнування. У селі Новоосинове пошкоджено будинок і господарчі споруди. У селі Морозова Долина ворожий FPV-дрон пошкодив автомобіль. Постраждав 54-річний чоловік.

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Як повідомлялось раніше, у Харківській області вирішили розширити зону примусової евакуації родин із дітьми. Йдеться про три громади Куп’янського району включно з містом Куп'янськ. 29 населених пунктів, 269 дітей. Так, із Куп'янської громади, до якої входять 10 населених пунктів, мають евакуювати 158 дітей. З Курилівської (6 населених пунктів) - 41 дитину, з Кіндрашівської громади (13 населених пунктів) - 70 дітей.